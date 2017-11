Rottweil/Balingen Gulde-Insolvenz zieht weitere Kreise

Rottweil/Balingen - Tische, Stühle und die Backwarentheke, alles steht noch im Laden am Rottweiler Friedrichsplatz, als ob es vielleicht doch weitergehen würde. Doch die Schließung der Filiale der insolventen Ofterdinger Bäckerei Gulde ist endgültig. Der Mietvertrag für die Räume in der Innenstadt sei "vom Vermieter zum 31. Oktober gekündigt worden", informiert Insolvenzverwalter Jürgen Sulz aus Reutlingen. Die gute Nachricht: Die Filiale am Bahnhof in Rottweil wird seiner Aussage zufolge fortgeführt.