Rottweil Bahn entschuldigt sich für Ausfall

Kreis Rottweil/Trossingen. "Nächster Halt Trossingen. Alle Fahrgäste, die nach Rottweil wollen, bitte hier umzusteigen, der Schienenersatzverkehr wartet bereits am Bahnhofsvorplatz auf Sie." So oder ähnlich lautet die Durchsage des Zugführers am späten Sonntagnachmittag gegen 16.36 Uhr, als der Zug aus Richtung Villingen kommend in den Trossinger Bahnhof einfährt. Doch was sich dann zuträgt, ist auch für den Zugführer unerklärlich. Denn: Der Bus, der während der Brückenarbeiten vom 28. Oktober bis 5. November als Ersatz zwischen Trossingen und Rottweil pendelt, kommt nicht.