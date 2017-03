Rottweil/Bad Wildbad Investor will weitere Hängebrücke bauen

Die Rottweiler "Neckar Line" "kriegt ein Baby dazu", erklärte Haag. Auf dem Sommerberg, dort gibt es bereits einen Baumwipfelpfad, wird ein Märchenweg geschaffen. In diesen solle eine Hängebrücke integriert werden. Haag spricht von einer Länge von 380 bis 400 Metern. Die Brücke biete freie Sicht auf die Stadt und ins Enztal. Weil sich Eberhardt und sein Team bisher auf das Rottweiler Vorhaben konzentriert haben, gibt es laut Roland Haag von der neuen Brücke auch noch keine Visualisierungen. Sie soll auch die "Neckar Line" nicht torpedieren, auf dieses Vorhaben konzentriere sich Günter Eberhardt selbst.

Weil in Bad Wildbad kein langwieriges Bebauungsplanverfahren bevorsteht, könnte die dortige Hängebrücke allerdings noch früher stehen als die "Neckar Line". Deren Eröffnung ist im besten Fall im Herbst 2018.

Übrigens schielen Eberhardt und Co. auch in Richtung Loreley: Am Mittelrhein findet im Jahr 2031 eine Bundesgartenschau statt. Bestandteil könnte eine Hängebrücke werden. Auch dort hat der Investor seinen Hut in den Ring geworfen.