Kreis Rottweil (az). Die Baustelle auf der Bundesstraße 462 sorgt für Diskussionen. Anlass ist der schwere Unfall auf der Umleitungsstrecke in Villingendorf von Freitag (wir berichteten). Ein Autofahrer hatte, aus Richtung Hochwald kommend, einen Motorradfahrer beim Linksabbiegen übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Nutzer schreibt auf der Facebook-Seite der Lokalredaktion Rottweil: "Die ganze Situation ist leider bescheiden im Moment. Überall Baustellen, auf einmal is wieder ne Straße dicht und musst umdrehen. Auswärtige wissen oft nicht mehr wohin. So auch in Dunningen. LKWs schleichen dann mal eben durchs Wohngebiet." Ein Leser hat eine weitere Beobachtung gemacht. Aufgrund der entkoppelten Umleitung (zum einen über Lackendorf, zum anderen über Villingendorf) komme es vor, dass Verkehrsteilnehmer, die zur Autobahn wollten, Durchfahrtsverbotschilder missachteten, um den Zubringer zu erreichen. Selbst die Polizei habe ihm geraten, diese Strecke zu nehmen – und das Verbot einfach zu ignorieren.