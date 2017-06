Rottweil B 462 seit Freitag wieder frei

Das Projekt lief aufgrund der "guten Zusammenarbeit aller Beteiligten reibungslos, sodass der spätere Starttermin mit zwei Wochen Verzögerung aufgeholt werden konnte", äußert das Regierungspräsidium. Was wurde gemacht? An der B 462 wurde die bestehende Asphaltkonstruktion auf einer Länge von etwa 2,5 Kilometern durch den Einbau einer Trag-, Binder- und Deckschicht verstärkt, so die Mitteilung. Gleichzeitig wurden unter anderem Entwässerungsarbeiten, Arbeiten an den Schutz- und Leiteinrichtungen gemacht und die Bushaltestelle Stampfe barrierefrei umgebaut. Die Maßnahme kostet 1,1 Millionen Euro.