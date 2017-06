Rottweil Autos fahren mitten durch Fronleichnamsprozession

Insbesondere in der Stadt Rottweil und in Rottweil-Altstadt legten Autofahrer gegenüber dem Prozessionsgeschehen augenscheinlich eine völlige Ignoranz an den Tag. Einerseits offenbar, um möglichst zügig voranzukommen, egal, was sich ihnen gerade so in den Weg stellt. Andererseits war teilweise wohl auch eine große Portion Unwissenheit der Taktgeber für manches forsche Vorantasten inmitten der langsam dahinschreitenden Menschenansammlung.

So bedeutete in Rottweil-Altstadt ein kaum zu bremsender Zeitgenosse aus dem Auto heraus, während er dabei aufgeregt auf seine Armbanduhr tippte, er habe einen Termin. Als ihm ein Prozessionsteilnehmer klarmachte, dass wohl noch viele andere Straßen zu seinem Treffpunkt führen und er nicht einfach mal so durch eine kulturelle Veranstaltung brausen könne, murmelte der Mann zwar "Entschuldigung", ließ sich dann aber trotzdem nicht davon abhalten, den direkten Weg fortzusetzen. Immerhin wartete er ab, bis die Teilnehmer weitgehend in die Armlederanlage eingebogen waren.

In Rottweil-Stadt übte vor allem der Fahrer eines blauen Kastenwagens wenig Nachsicht und drängte dadurch Clemens Berger mit seiner Stadtkapelle völlig an den Straßenrand. Bei solcher Dreistigkeit hätte Polizeipräsenz wahrhaftig gutgetan.