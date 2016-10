Rottweil Autofahrerin übersieht Sportwagen

Rottweil.

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Bahnhof-/Hochbrücktorstraße in Rottweil sind am Freitagabend zwei Autos beschädigt worden. Verletzte gab es laut Polizeiangaben nicht. Eine 52-jährige Autofahrerin bog gegen 21 Uhr von der Bahnhofstraße nach rechts in Richtung Hochbrücke ab, obwohl von links

ein Porsche kam. Die 52-Jährige hatte den Sportwagen, der Vorfahrt hatte, nicht gesehen. Es kam zu einer heftigen Kollision mit einem Sachschaden in Höhe von ungefähr 10 000 Euro.