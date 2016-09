Rottweil Auto rollt los und klemmt drei Kinder ein

Rottweil-Göllsdorf. Das Auto ist etwa 50 Meter bergab gerollt. Das eigentlich geparkte Fahrzeug eines 48-Jährigen fuhr wie von Geisterhand rückwärts über die Württemberger Straße und die Schulstraße, bis es an einer Mauer in der Leo-Sandel-Straße zum Stehen kam. Dabei wurden laut Polizeibericht drei dort stehende Kinder zwischen Mauer und Fahrzeug eingeklemmt. Passanten sprangen den Kindern helfend bei und befreiten diese. Wie durch ein Wunder wurde nur eines der drei Kinder, ein Achtjähriger, leicht verletzt. Er konnte nach kurzer Behandlung im Krankenhaus schnell wieder entlassen werden. Als Unfallursache kommt für die Polizei mangelnde Sicherung des Fahrzeugs in Betracht. Die Ermittlungen laufen.