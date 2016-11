Rottweil Auswirkungen der Dieselaffäre reichen bis Rottweil

Rottweil mit seinem Werk, in dem zurzeit rund 960 Beschäftigte arbeiten, könne auf rund 70 Jahre erfolgreiche Kolbenproduktion zurückschauen. Das ablaufende Jahr sei anfangs sehr sportlich gestartet. Aber ab März habe man mit der Dieselaffäre einen Rückgang verzeichnen müssen, der auch durch die Einführung von zwei neuen Kolbentypen, die man habe schnell hintereinander anlaufen lassen, nicht habe aufgefangen werden können. Man müsse heute "auch auf unebenem Terrain laufen können", meinte Norbert Dicks. Mahle wie die ganze Branche sehe sich neuen Herausforderungen gegenüber: die Elektromobilität werde kommen – dies sei kein Hype mehr. Da im Elektroauto aber keine Kolben mehr verbaut seien, gelte es, nach Produkten in neuen Antriebskonzepten Ausschau zu halten. Die Rolle im Werksverbund müsse neu definiert werden. Man müsse an der Produktivität arbeiten, besser und kostengünstiger werden. Nachdem in diesem Jahr ein Zuwachs von rund drei Prozent im Pkw-Bereich und etwa sechs Prozent bei Lkw erreicht werden konnten, sieht der Werksleiter aus heutiger Sicht für das kommende Jahr keinen Zuwachs, auch wenn das weltweit besser aussehe. Das Wachstum sei nicht mehr in Europa zu erwarten, sondern in Indien und China, irgendwann auch wieder in Südamerika.

Auf das Werk und seine Beschäftigten würden mit der Teilung von Know-how und der Entwicklung von Standorten neue Aufgaben zukommen. Mit einer Entwicklung von neuen Standbeinen, neuen "grünen Techniken" oder autonomem Fahren müsse man sich auf alle unterschiedlichen Szenarien einstellen.

Ähnlich sieht es auch Josef Häring als Vorsitzender des Betriebsrates im Rottweiler Mahle-Werk. Auch der Betriebsrat versuche die Zukunft rechtzeitig mitzugestalten, sagte er in der Feier. Immer mehr seien heute Analysen zur Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit der Werke im Gespräch. Er verwies nicht ohne Stolz auf eine mit dem Konzern erreichte Vereinbarung, in der in zahlreichen Punkten eine Beschäftigungssicherung der Arbeitnehmer bis Ende 2019, Regelungen von Arbeitszeit, Ausbildungsquoten und daraus resultierende Übernahmeverpflichtungen oder Zukunftskonzepte festgelegt worden seien.