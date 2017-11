Rottweil Aussicht auf Landesgartenschau lässt Fantasien sprühen

Auch der Vorstand der Ortsgrünen steht da gemeinsam mit den Stadträten auf keinen Fall abseits. Alle witterten in diesem Vorhaben ein spannendes Strukturprojekt zur Stadtentwicklung, das städtisches Grün, Mobilität, Freizeitgestaltung und Naherholung ebenso voranbringen kann wie bürgerschaftliches Engagement. Doch auch dies lag allen sehr am grünen Herzen: eine mögliche Landesgartenschau soll zudem kräftige ökologische Zeichen setzen – vor allem zum Schutz bedrohter Arten.

Gebeugt über das Kartenmaterial skizzierte Ingeborg Gekle-Maier Ideen der bisherigen Planungen. Da gefielen besonders diverse "Perlen am Neckar", die auch mit dem Fahrrad erreichbar sein sollten. Diese Perlen bereicherte Gekle-Maier mit eigenen Erlebnissen auf der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin. Dort sei in den "Gärten der Welt" Globalisierung einmal auf sympathische Weise erlebbar gewesen. Und sie tippte auch die Idee eines "essbaren Wildpflanzenparks" an. Den Gedanken griff Hubert Nowack auf: "Warum machen wir nicht die essbare Stadt, das kommt voll gut an!" Beispiele dafür gebe es bereits.

Frank Sucker wünschte sich, dass eine Landesgartenschau die Stadt nicht nur adrett aufhübschen oder neue Freizeitbereiche erschließen sollte. Neben den Menschen, stehe die Natur immer extremer unter Stress und brauche dringend Schutz und Erholung. Auf den folgenschweren Artenschwund, nicht nur bei den gerade im Blick stehenden Insekten, solle eine Rottweiler Landesgartenschau eine starke ökologische Antwort geben.