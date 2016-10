Rottweil Ausschuss gewährt erhöhten Zuschuss jetzt unbefristet

Etwas mehr als 102 000 Euro bekommt die Einrichtung jedes Jahr von der Stadt. 65 000 Euro davon fließen als Barzuschuss, der Rest über Mietkosten. "Wir halten das Zimmertheater nach wie vor für ein Leuchtturmprojekt", erklärte Oberbürgermeister Ralf Broß die besondere Würdigung der Arbeit des Ensembles und der Bedeutung für das kulturelle Angebot in Rottweil. Und er traf damit auf breite Zustimmung der Stadträte – in allen Fraktionen. Gerade die Produktionen im Kinder- und Jugendbereich liegen dem Gremium am Herzen, weshalb die Erhöhung des Barzuschusses um 25 000 Euro, wie seit 2015, weiterhin zweckgebunden für die Bezuschussung der Eintritte von Kindern und Schülern an Rottweiler Schulen und Kindergärten gewährt wird.

Dass der Trägerverein seine Hausaufgaben gemacht hat, zeigte der Bericht der Vorsitzenden Mechthild Wolber. Eine Kostenstellenrechnung sorgt nun für Transparenz und erleichtert gleichwohl die Planungen des Theaters.

Nicht durchsetzen konnte sich Monika Hugger (CDU) mit ihrem Antrag, den erhöhten Zuschuss weiterhin nur befristet einzuräumen. Mit ihren drei Fraktionskollegen wollte sie so erreichen, dass die Bemühungen des Zimmertheaters, auch die Umlandgemeinden an der Finanzierung zu beteiligen, im Blick behalten werden. Der Verein plant, in der Region Kooperationen mit Kindergärten und Schulen. Gewährt die jeweilige Gemeinde einen entsprechenden Zuschuss, werden reduzierte Eintrittspreise von sechs Euro berechnet – ansonsten fallen acht Euro an.