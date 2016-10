Rottweil Ausgelassene Feier

Rottweil-Altstadt. Das zwölfte Oktoberfest in der Turn- und Festhalle in Rottweil-Altstadt war am Wochenende ein Renner. Die Musikvereine aus Riedböhringen und Lindorf brachten Stimmung in die Halle, und gegen Mitternacht war kein Eintritt mehr möglich, so gut war das Fest besucht. Auch der Sonntagmorgen führte wieder viele Besucher in die Halle und die Jugendkapelle Altstadt/Bühlingen und der Musikverein Bühlingen unter der Leitung von Fabienne Warmbrunn sorgten für Unterhaltung.