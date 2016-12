Rottweil Ausbildung lag ihr am Herzen

Schwester M. Marcellis wurde am 13. Oktober 1921 in Reilingen als zweites von fünf Kindern geboren und auf den Namen Aloisia getauft. Ihr Vater war Landwirt und starb 1944 an einer Krebserkrankung. Nach der Volksschule arbeitete sie vorübergehend in einer Zigarrenfabrik, besuchte die Handelsschule und war drei Jahre lang in Reilingen bei einem Arzt als Sprechstundenhilfe tätig.

1942 trat sie in die Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes in Karlsruhe ein und legte in Heidelberg die staatliche Krankenpflegeprüfung mit der Note "sehr gut" ab. Nach dem Examen arbeitete sie in verschiedenen Kliniken der Universität Heidelberg. Trotz ihres strengen Dienstes besuchte sie täglich die heilige Messe.

Am 17. November 1947 trat sie in Oberndorf in die Gemeinschaft der Schönstätter Marienschwestern ein. Sie weihte sich zusammen mit ihren Kursschwestern am 18. Oktober 1948 der Gottesmutter und besiegelte ihre Weihe am 18. November 1956 auf ewig.