Rottweil Ausbaustart noch vor den Ferien

Für rund 1,007 Millionen Euro wird die Balinger Firma Stumpp die Arbeiten ausführen – rund 15 400 Euro günstiger als erwartet. Die Straße wird ausgebaut, der daneben verlaufende Waldweg wird "ertüchtigt" und zum Radweg gemacht. Hubert Nowack und Reiner Hils (FFR) enthielten sich, der Rest stimmte zu.

Nowack verwies erneut auf einen gemeinsamen Antrag mit FFR und betonte, dass ein Radweg direkt an der Straße die bessere Lösung wäre. Oberbürgermeister Ralf Broß erinnert an den klaren Beschluss vom Februar und verdeutlichte, dass man dann Wald abholzen und es ein Waldumlegungsverfahren geben müsse – von den zusätzlichen Kosten ganz abgesehen.

Es bleibt dabei: Der Waldweg wird mit einer wassergebundenen Deckschicht zum Radweg gemacht. Rennradfahrer würden wohl weiterhin die Straße wählen, aber für den normalen Radfahrer sei dies ausreichend, so Tiefbauamtsleiter Roland Hönisch. Ein 70 Meter langes Stück in Richtung Zimmern wird direkt an der Straße verlaufen.