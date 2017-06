Rottweil Aus dringend wird gelungen

Die erforderliche Finanzierung von 400 000 Euro habe sich auf vier gleichwertige Säulen verteilt. Der Tierschutzverein übernahm einen Eigenanteil von 100 000 Euro, die Walter-Jehmüller-Stiftung unter der Leitung von Bernd Pfaff trug mit weiteren 100 000 Euro zum Gelingen bei, 50 000 Euro kam von der Stadt Rottweil, 50 000 Euro floss aus den Gemeinden Dietingen, Deißlingen, Wellendingen, Zimmern, Bösingen, Villingendorf, Dunningen und Oberndorf, und der Rest konnte über Landeszuschüsse gedeckt werden. Darüber hinaus könne der Tierschutzverein am Eckhof gewiss sein, so Ruf, dass der festgelegte jährliche Betrag – "immerhin im fünfstelligen Bereich" – auch weiterhin gewährleistet sei.

Ein Zuhause für heimatlose und in Not geratene Tiere

Hermus gewährte dann auch einen Einblick in den gelungenen Bau. Mit Vorsicht und Bedacht auf die Bedürfnisse der Tiere führte er gemeinsam mit Lea Himmelsbach durch die Tierstationen. Er beschrieb die Unterkunft im Tierheim als ein neues und liebevolles Zuhause für diejenigen, "die unseren Schutz am nötigsten haben: heimatlose und in Not geratene Tiere. Jene, die keinen Besitzer haben oder verstoßen wurden, sind im Falle von Krankheit oder Verendung besonders auf Menschen angewiesen, die aktiv werden und helfen". Ganz aktuell werde daher versucht, jüngere Menschen in die Belange des Tierschutzes einzubinden. Intensiv werde dafür an der Gründung einer Jugendgruppe gearbeitet, sagte Himmelsbach: "Wir wollen sensibilisieren für die Natur und alles, was damit zusammenhängt".