Rottweil Aus dem Dachstuhl eines Industriegebäudes dringt Rauch

Baumaterialien versperrten den Feuerwehrfahrzeugen den direkten Zugang und forderten von den Kräften neben weiten Einsatzwegen einen getrennten Aufbau der Stationen. Weiter erschwert wurde der Einsatz durch Wasserstellen, die sich in der Eiseskälte in spiegelglatte Fläche verwandelten. Dennoch verlief er reibungslos und zur höchsten Zufriedenheit, lobte Stadtbrandmeister Frank Müller. Seine Leute brachten den Brand in kürzester Zeit unter Kontrolle.

Die Alarmierung hatte Müller um 7.43 Uhr erreicht. Sieben Minuten später war er vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt loderten kleinere Flammen auf dem Dach des Gebäudes. Die veränderte Rauchentwicklung habe indes verdeutlicht, dass das Verbrennungsmaterial an Masse gewinnt. Fünf Mitarbeiter des Gebäudebesitzers versuchten zu dieser Zeit auf eigene Faust mit Feuerlöschern den Brandherd zu bekämpfen. Durch ihren starken Reizhusten alarmiert, forderte Müller sofort den Rettungsdienst an. Insgesamt trafen elf Feuerwehrfahrzeuge mit 46 Kräften am Einsatzort ein. Darunter eine Atemschutztruppe der Abteilung Göllsdorf. Zur Eigenabsicherung der vielen eingesetzten Atemschutztrupps war neben den üblichen Sicherungstrupps auch die Atemschutz-Notfall-trainierte-Staffel der Abteilung Rottweil – Löschzug IV Altstadt – im Einsatz.

Geringer Sachschaden