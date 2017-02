Rottweil Aufzugexperten tagen in Rottweil

Rottweil. "Mit der Inbetriebnahme des Testturms in Rottweil treibt Thyssen-Krupp die Transformation seiner Aufzugssparte und der gesamten Aufzugsindustrie weiter voran": So heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu passt, dass der Turm die Kulisse für das weltweite Forschungstreffen von Thyssen-Krupp Elevator (TKE), auf dem zukünftige Entwicklungen und Innovationen besprochen werden, bildete.