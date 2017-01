Rottweil. In der Waldtorstraße in Rottweil ist am Samstagmorgen ein 24-jähriger Autofahrer auf einen parkenden Mercedes Benz gefahren. Der 24-Jährige kam laut Polizei aus Richtung Flöttlinstorstraße und fuhr bei einer Bäckerei ins Heck des dort geparkten Fahrzeugs. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Ein Atemalkoholtest bewies: Der Mann hatte kurz nach 9 Uhr bereits mehr als zwei Promille.