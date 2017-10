Rottweil Aufbruch, Chancen und Ideen

Rottweil. Es ist eine wegweisende Rede, die Oberbürgermeister Ralf Broß am Samstag beim Empfang der Stadt Rottweil auf der Besucherebene im neuen Testturm hält. Noch bis zuletzt hat er am Redemanuskript gefeilt. Der OB schlägt darin den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart, er blickt zuversichtlich in die Zukunft. Er erinnert in seiner Rede an einstige Weggefährten, er spricht von den Chancen, die die Stadt hat und die sie ergreifen müsse. Und er ermuntert die Bürger, sich einzubringen, wenn es darum geht, die Stadt in die Zukunft zu begleiten.

Das Turmprojekt, so Broß zu Beginn, sei am Anfang eine kühne, eine gewagte Vision gewesen. Aus der Vision sei Realität geworden. Dazu habe Mut, gepaart mit Selbstbewusstsein, gehört. Diesen Mut habe der Gemeinderat gezeigt. Der OB geht auf die Bürgerversammlungen ein. Das Projekt sei zwar von Anfang an auf großes Wohlwollen gestoßen, die Realisierung habe maßgeblich zur Akzeptanz des Projekts beigetragen.

Broß erinnert an Alexander Keller, den früheren Europachef von Thyssen-Krupp Elevator, und an Werner Guhl, der ein ganz wichtiger Wegbereiter des Turmes am Anfang war. "Bis heute schmerzt der Gedanke sehr, dass Werner Guhl die Fertigstellung des Turmes nicht mehr erleben durfte. Ich glaube, Werner wäre sehr stolz gewesen auf das, was wir erreicht haben", so Broß.