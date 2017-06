Rottweil Auf Heinrich Hansjakobs Spuren

Ausgangspunkt aller Wanderungen ist stets die Stadt Haslach im Kinzigtal. Die Hansjakob-Wanderwochen finden im Kreis Rottweil besonders bei den zahlreichen Mitgliedern der Heinrich-Hansjakobgesellschaft großen Anklang.

Die 19. literarische Hansjakob-Wanderwoche findet von Samstag, 2., bis Freitag, 8. September, statt. Den Auftakt macht am 2. September, 16 Uhr, eine Begegnung mit Heinrich Hansjakob an dessen Altersruhesitz, dem Freihof, mit anschließendem Stehempfang durch die Stadt Haslach. Am Sonntag, 3. September, 10 Uhr, bringt eine Stadtführung den Gästen "Alt-Hasle" und seine Geschichte näher. Am Nachmittag, 13.30 Uhr, führt die Tour "Himmel und Hölle" zur Teufelskanzel und zur wieder aufgebauten Rudolfuskapelle. Die Wegstrecke beträgt etwa acht Kilometer. Nach einer Fahrt nach Berghaupten am Montag, 4. September, 9 Uhr, geht es per pedes auf die Spurensuche zu der Badischen Kohle im alten Kohlebergbaurevier bei Berghaupten. Die Wandertrecke beträgt 18 Kilometer. Nach der Fahrt (Start um 9 Uhr) nach St. Roman führt Alois Krafczyk die Wanderer am Dienstag, 5. September, ins "Reich der Waldleute und Erzbauern" (17 Kilometer).

Nach einem Besuch am Grab der seligen Luitgard im Kloster Wittichen sind die Wanderer Gast im ehemaligen Gasthaus Linde im Vortal, wo der "Bauernfürst" Andreas Harter 30 Jahre als Vogt der Gemeinde Kaltbrunn die Amtsgeschäfte tätigte.