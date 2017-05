Rottweil Auf der Überholspur

Bei den Erwartungen an die künftigen Geschäfte präsentiert sich der Handel am zuversichtlichsten. Die Industrie, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie das Dienstleistungsgewerbe rechnen mit einer Fortsetzung der aktuellen Entwicklung.

Trotz der positiven Einschätzung der aktuellen Lage sowie der grundsätzlich zuversichtlichen Geschäftsaussichten zeigt sich die regionale Wirtschaft in ihrer Personalplanung für die nächsten zwölf Monate weiterhin zurückhaltend. Auch bei den zukünftigen Investitionsausgaben im Inland beabsichtigt die Mehrheit, das aktuelle Investitionsniveau aufrechtzuerhalten. Investitionen zur Kapazitätserweiterung rangieren erst an vierter Stelle. Primär soll in die Ersatzbeschaffung und die Rationalisierung investiert werden.