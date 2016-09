Rottweil Auf der Suche nach Stolperfallen

Bei der anschließenden Auswertung der Ergebnisse im "Inklusiven Café" stellte sich heraus, dass die Gruppen sehr ähnliche Erfahrungen gemacht hatten: Fehlende Rampen, lose Pflastersteine sowie nicht markierte Stufen gibt es in der Stadt auf Schritt und Tritt. Diese wahrzunehmen und einzuordnen war für die Teilnehmer ohne Behinderungen erst durch den Perspektivwechsel möglich.

Die Ausfahrt vom Parkplatz des Kapuziners schaffe genauso Probleme wie die Baustelle in der Waldtorstraße oder der Zugang zum Neuen Rathaus, schilderten die Teilnehmer. Schlimm sei die Situation mit dem Brunnen vor der Volksbank in der Hochbrücktorstraße – da gebe es einen nicht markierten Graben zwischen dem Brunnen und dem Pflaster. Und die Volkshochschule habe zwar eine Rampe, drinnen stehe man aber vor Treppen. Auch der Schaufensterbummel in der oberen Hauptstraße werde wegen den Warenauslagen vor den Läden zum Hürdenlauf.

Als positives Beispiel wurde das Alte Rathaus mit der Rampe und einem Briefkasten in Sitzhöhe genannt. Beim Dominikanermuseum konnten die Teilnehmer mit Gehbehinderung den Aufzug nutzen, ohne Eintritt zu bezahlen. "Die Mitarbeiter waren sehr freundlich, haben alles super erklärt und begleitet", lobten sie. Beim Kino lautete das Fazit der Gruppe: nicht absolut barrierefrei, aber zugänglich.

"Natürlich wird sich die Situation nicht von heute auf morgen ändern, aber nach dieser Aktion und der Auswertung der Ergebnisse sind wir einen Riesenschritt weiter", versicherte Gronmayer.