Rottweil Auf den Spuren des Wunderkinds

Rottweil. Vier Schülerinnen der Rottweiler Musikschule hatten am Samstag ihren großen Auftritt beim Mozart-Festival in Donaueschingen. Zu Ehren des berühmten Komponisten, der vor 250 Jahren mit Eltern und Schwester auf einer Reise nach Zürich in Donaueschingen Station machte, veranstaltete die Gesellschaft der Musikfreunde ein besonderes Konzert für den Nachwuchs.