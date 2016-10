Rottweil Auf dem Hochalbpfad

Rottweil. Die Ortsgruppe Rottweil des Schwäbischen Albvereins lädt mit den Wanderführerinnen Helga Peiker und Gabi Lamparter zur herbstlichen Wanderung am Sonntag, 23. Oktober auf dem Hossinger Hochalbpfad ein. Die rund 15 Kilometer lange Tour schlängelt sich malerisch über Triebfesen und Gräbelesberg, Baienberg und Spitzfelsen am Albtrauf entlang. Sie beschert wunderschöne Aussichten ins Eyach- und Bäratal und mit der Keltenschanze am Gräbelesberg und den Überresten der Hossinger Burg einen Blick in die lange Geschichte der Region.