Rottweil Audi-Fahhrer prallt auf B 27 gegen Leitplanke

Der Audi-Fahrer war gegen 23.40 Uhr in Richtung Rottweil unterwegs, als er in der letzten Kurve der vierspurigen Straße nach links von der Fahrbahn abkam und in die Mittelleitplanke krachte. Nach dem Unfall fuhr der Mann noch etwa 500 Meter weiter.

Die Feuerwehr musste mit der Flex die Trennelemente auf der Leitplanke abtrennen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Wehren aus Rottweil und Neukirch wahren mit drei Fahrzeugen und 12 Mann im Einsatz