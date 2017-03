Rottweil Auch Schnitzel und Pommes bewegen Planer

Kreis Rottweil. Die Einrichtungen in Rottweil, Schramberg, Oberndorf und Sulz mit insgesamt gut 5000 Schülern können sich einer nachhaltigen Unterstützung gewiss sein, um sich mit zahlreichen Angeboten und Ausrichtungen, die auch viele gymnasiale Angebote beinhalten, zu profilieren. Mit den Umbauten und Erweiterungen der Zentren Rottweil und Schramberg schultert der Landkreis derzeit auch noch ein Investitionsprogramm von satten gut 17 Millionen Euro (Rottweil 12,21 Millionen Euro laut Kostenberechnung vom 7. März 2017; Schramberg 4,92 Millionen Euro laut Kostenberechung vom 2. März 2017). Goutiert wurde jetzt von Kreistagsfraktionen, dass sich – nach anfänglichen Überraschungen in den ersten Planungsphasen – die Kostenberechungen zu den anspruchsvollen Bauvorhaben im vorgegebenen Rahmen bewegen. Dass dort, wo sich – wie zuletzt in Schramberg – nochmals ein finanzielles "Knirschen" andeutete, die Schulleitung zugunsten der Kostendisziplin "Komfortabstriche" machte, wurde jetzt im Sozial-, Kultur- und Schulausschuss des Kreistags anerkennend registriert.

So liegt mit dem Thema Mensen derzeit nur noch eine heikle Frage auf dem Tisch. Große Schulbetriebe, einladender Campus, Ganztagesbetrieb: Das kann auf den ersten Blick auch als dicke Einladung an eine ausladende gastronomische Versorgung interpretiert werden.

Doch was denken die Schüler, oft junge Erwachsene, die das Heilix Blechle vielfach nicht weit weg von der Schultüre stehen haben? Da locken abseits des Campuses noch viele andere kulinarische Verlockungen. Deshalb gibt es bei Kreisräten auch kräftiges Stirnrunzeln, wenn die Ahnung entsteht, dass sich die Küchenplanung in eine sehr fragliche, sprich kostenintensivere Richtung bewegen könnte.