Rottweil Auch "innere Werte" enorm wichtig

Kreis Rottweil. "Die Wiesenmeisterschaft kann als großer Erfolg gewertet werden" sagen die Organisatoren. 27 Landwirte und Bewirtschafter artenreicher Wiesen nahmen an der vom Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil und vom Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald initiierten Wiesenmeisterschaft teil. Die insgesamt 39 gemeldeten Flächen im Schwarzwald, im Gäu und am Rand der Schwäbischen Alb wurden von Fachleuten begutachtet und bewertet. Eine erste Bewertung hatte bereits Mitte Mai durch Mitarbeiter des Instituts für Agrarökologie und Biodiversität Mannheim stattgefunden. Fast zeitgleich stellten sich in zwei weiteren Regionen des Landes bei Wiesenmeisterschaften zahlreiche weitere Teilnehmer mit ihren Naturflächen vor.

Die Jury aus Vertretern von Landwirtschaft und Naturschutz konnte bei ihrer Exkursion Blumenwiesen unterschiedlichster Ausprägung – von nass bis trocken und von mager bis wüchsig – unter die Lupe nehmen. Mittels eines speziell für solche Wiesenmeisterschaften entwickelten Punktesystems wurden von der Jury ökologische und landwirtschaftliche Kriterien bewertet. Eine weitere Preiskategorie würdigt die Vielfalt im Gesamtbetrieb.

Die Bewirtschaftung von Feuchtwiesen, schwer befahrbaren Steilhängen, mageren, trockenen oder abgelegenen Flächen zählt zu den besonderen Leistungen der Landwirte. Von diesem Engagement profitiert die ganze Gesellschaft, denn diese Wiesen prägen die Region des Schwarzwaldes, des Neckartals und der Schwäbischen Alb.