"In den Altstädter Kanälen, da ist was los" singen die Altstadt-Bruddler, die für ihren Gang durch die Lokale vieles ausgegraben haben. Diese Profis, die so unermüdlich im Untergrund zu wühlen in der Lage sind, zeigen sich auch ziemlich gnadenlos, wenn es zu den ans Tageslicht gebrachten Ungeheuerlichkeiten auszupacken gilt.

"Die Junge vo de Alte" wissen ebenfalls von so mancher unheimlichen Geschichte zu berichten. Da geht es nicht nur um ganz besondere Grabschmuck-Kreationen von Prosecco-Brigitte, wenn sie, begleitet von einer "Truh voller Taler" ihr Mundwerk in Bewegung setzen.

Den Dipfeles-Scheisser haben es zuletzt ganz besonders Hochzeitsfeste angetan. Da kann nicht nur zu kulinarischen Schmankerl kräftig geschlemmt, sondern auch sonst pointenreich aufgetischt werden.