Rottweil Arbeitsgericht sitzt künftig in VS

Braun: Bürgernahe Gebietsstruktur bündelt Aufgabenschwerpunkte

Die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Bündnis­ 90/Die Grünen) informierte über Einzelheiten. Am Donnerstag sei im Landtag von Baden-Württemberg das "Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Gerichte für Arbeitssachen" in der zweiten Beratung verabschiedet worden.

Braun freute sich darüber, dass die Außenkammern des Arbeitsgerichtes Freiburg in Villingen-Schwenningen zu einem eigenständigen Arbeitsgericht aufgewertet werden. Damit und der "künftig dazugehörigen Außenkammer Radolfzell wird eine bürgernahe Gebietsstruktur geschaffen, die die Aufgabenschwerpunkte in Zukunft besser bündelt", sieht Braun in dieser Entscheidung große Chancen. "Präsidiumssitzungen, Personaleinsatz und kurzfristige Vertretungen werden dadurch deutlich erleichtert", zeigte sie auf.