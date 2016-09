Rottweil Appell an alle Verkehrsteilnehmer

Kreis Rottweil. "Zum Schulstart am 12. September beginnt für viele Erstklässler der Ernst des Lebens. Viele von ihnen werden sich erstmals selbständig im Straßenverkehr bewegen. Auf ihrem Schulweg sind sie deshalb auf die Rücksicht und Besonnenheit der anderen Verkehrsteilnehmer angewiesen. Unsere Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie sind speziellen Risiken ausgesetzt: Ihr Hauptaugenmerk gilt nicht dem Verkehr und den damit verbundenen Gefahren sondern vielmehr anderen Eindrücken. So müssen alle anderen Verkehrsteilnehmer umso vorsichtiger sein, um Unfälle mit entsprechenden Folgen zu verhindern", sagt ein Polizeisprecher.

"Alle Verkehrsteilnehmer – und hier insbesondere die Erwachsenen – stehen in der Pflicht, mögliches Fehlverhalten der jungen Schüler zu kompensieren, damit gegebenenfalls drohende Unfälle, die schwere Folgen haben können, verhindert werden. Bereits im Vorfeld kann von uns allen einiges getan werden, um unsere Schützlinge vor den Gefahren des Straßenverkehrs zu bewahren" betont die Polizei und rät insbesondere den Eltern von Schulanfängern, ihrem Kind einen einfühlsamen Überblick zu schwierigen Übergangssituationen und möglichen Gefahrenpunkten auf dem Weg zur Schule zu vermitteln. Dazu gibt es auch folgende Tipps: "Gehen Sie den Weg mehrmals mit Ihrem Kind ab und schaffen Sie so Selbstvertrauen und Sicherheit. Tauschen Sie spielerisch die Rolle mit ihrem Kind, und lassen Sie sich von ihm zur Schule führen und die so bereits verfestigten Entscheidungen zur Gefahrenbewältigung selbst treffen."

Dazuhin müssten sich Erziehungsberechtigte vergegenwärtigen, dass der sichere Schulweg schon vor dem aus dem Haus gehen, beginne: Kinder sollten nicht in Zeitnot geraten, denn unter Zeitdruck passierten Fehler: lieber also ein paar Minuten früher aufstehen.