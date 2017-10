Rottweil Anwohner sorgen sich um Kameralamtsgarten

Rottweil

Besorgte Anwohner des Kameralamtsgartens in der Innenstadt haben sich in der Gemeinderatssitzung zu Wort gemeldet. Was hat es mit den Gerüchten auf sich, das dort Parkplätze für das neue Hotel im Alten Spital entstehen sollen?

Wie Fachbereichsleiter Lothar Huber erklärt, bestünden tatsächlich Überlegungen, das Stellplatzproblem für das Hotel so zu lösen - allerdings nur übergangsweise, für eine erste Phase. Anschließend könnte dort im Rahmen der Stadtsanierung eine öffentliche Grünfläche entstehen. Die Fläche ist noch in Besitz des Landes. Man sei hier in einer ganz frühen Phase der Überlegungen, so Bürgermeister Christian Ruf. Es sei demnächst an der Zeit, das Thema auch öffentlich zu diskutieren. Ob die Hotelstellplätze langfristig mit dem Neubau des Parkhauses in der Bahnhofstraße abgedeckt werden sollen, blieb offen.