Rottweil Antworten rund ums Abwasser

Besucher als Jury des Kunstwettbewerbs

Aus Anlass des 100. Geburtstags verwandelt sich die Kläranlage an diesem Tag aber auch in eine riesige Open-Air-Kunstgalerie. Am Kunstwettbewerb "Wasser und Umwelt" beteiligen sich die Kunstschule Hohenstein, die Johanniterschule, Franziska Teufel sowie eine Patchwork-Gruppe aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Kunstwerke werden im Betriebsgebäude, im alten Gebläsekeller, unter dem Faulturm, im Außengelände und auf dem Wasser zu bestaunen sein. Die Besucher können an speziellen Kunstführungen teilnehmen und die Kunstwerke bewerten. Die beliebtesten Objekte werden prämiert. Den künstlerischen Beitrag im Bereich "Musik" liefert die Jugendkapelle der Stadtkapelle von 14 bis 15 Uhr mit einem Konzert.

Auch die kleinen Gäste kommen am Tag der offenen Tür der Kläranlage nicht zu kurz. Das städtische Kinder- und Jugendreferat offeriert Kinderschminken, eine Button-Station, einen Bastel- und Maltisch sowie Bewegungsspiele wie Rollrutsche, Dosenwerfen oder eine Torwand. Nicht zuletzt hält Blubbi, das neue ENRW-Maskottchen, für jedes Kind eine Überraschung bereit. Die kulinarischen Wünsche der Besucher erfüllt die Feuerwehr Rottweil.