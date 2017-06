Rottweil Antennen werden abgebaut

Kreis Rottweil. Wenn an einem mächtigen Windrad eine ebenfalls ganz schön mächtige Hubarbeitsbühne steht, lohnt es sich, mal nachzufragen: Bekommt der Mast an der B 462 bei Zimmern womöglich neue Funkantennen? So manchen Smartphone-Nutzer in der Gegend würde es wohl freuen –­ doch das Gegenteil ist der Fall: Es werden Antennen abgebaut.