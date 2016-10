Rottweil Anrufe mit Folgen

Der Arbeitslose befindet sich aktuell auf Bewährung. Die Richterin verlas im Schreiben seines abwesenden Bewährungshelfers, dass der Angeklagte sich an die Auflagen eines früheren Prozesses halte. Allerdings konsumiere er sehr viel Alkohol und lebe in der Annahme, dass alle Menschen in seinem Umfeld ihn aufgrund seiner Vorstrafen verurteilten und "vernichten" wollten.

Seit dem Vorfall im August habe der Angeklagte keinen Kontakt mehr zu der Klägerin gehabt. Der 57-jährige Mann wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.