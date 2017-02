Rottweil Angriff auf Joggerin: Tätergeschnappt

Schramberg/Schiltach (zeg). Die Tat fand im Gewann "Sommerwies" (Höhe der Firma Schinken Abraham) statt. Dringend tatverdächtig ist ein 23-jähriger Mann, der sich nach dem Überfall bei seinen Angehörigen meldete und dabei Suizidabsichten geäußert haben soll, teilt die Polizei mit. Die Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Täter war zunächst flüchtig, die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung und fahndete auch mit einem Hubschrauber nach dem Mann und seinem Kleinwagen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der mutmaßliche Täter kurz nach 18 Uhr von Beamten der Fahndungskräfte zwischen Schramberg und Schiltach vorläufig festgenommen werden. Der Mann war zu Fuß unterwegs. Er stammt aus dem Kreis Rottweil, so die Polizei gestern Abend auf Nachfrage. Der vom Täter benutzte Renault wurde ebenfalls sichergestellt. Zum Motiv liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeidirektion Rottweil ermitteln wegen versuchten Mordes und werden auch mit der Kripo in Freiburg in Kontakt treten, wo im November eine Joggerin getötet worden war.