Rottweil Angeklagter behauptet: Erst nach Unfall die Kante gegeben

Für den Staatsanwalt entspricht die letztere Annahme offenbar eher der Wahrheit. Auch für die Richterin scheint die Geschichte von einem fulminanten "Nachtrunk" nach dem Unfall stark nach einer Schutzbehauptung zu riechen. Der Anwalt des Angeklagten will aber durch ein Gutachten, in dem vor allem die zu verschiedenen Zeiten nach dem Unfall gemessenen Alkoholwerte des Beklagten zugrunde gelegt werden, nachweisen lassen, dass sein Mandant zum Unfallzeitpunkt "alkoholtechnisch" tatsächlich "clean" unterwegs war. Sollte der Gutachter das von der Verteidigung gewünschte Ergebnis nicht liefern können, wird deren Mandant die dafür anfallenden erheblichen Kosten aber auch noch tragen müssen.

Nicht weit kam in der Nacht zum 27. Juni 2016 ein 41-Jähriger, als er sich vom Zimmerner Sportheim Richtung Wohnung aufmachte. Bewusstlos wurde er an einem Verkehrsschild gefunden, neben seinem demolierten Gefährt mit 2,4 Promille im Blut.

Er wisse bis heute nicht, was passiert sei, sagt der Mann. Auch nicht, dass er auf seinem Roller gesessen habe. Am angeblichen Filmriss hängt nun die Anwältin ihre Verteidigungsstrategie auf. Auch sie fordert ein Gutachten, um "die Tatsache zu beweisen, dass mein Mandant bei seiner Alkoholisierung nicht in der Lage war, einen Motorroller zu fahren". Soll heißen: Der Angeklagte war als Sozius hinter einem anderen Fahrer sitzend unterwegs. Zu einer solchen Chauffeur-Variante gibt es allerdings überhaupt keine objektiven Anhaltspunkte.

Die Richterin wird angesichts der nicht in der Drei-Wochen-Frist zu fertigenden Gutachten neue Hauptverhandlungen anberaumen müssen. Die Juristerei ist eben auch häufig ein Geschäft mit Haken und Ösen. Ob es mit den neuen Vorstößen der Anwälte in Sachen Schulddämpfung für die Angeklagten letztlich glimpflicher ablaufen wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt.