Rottweil Anfrage zur Gäubahn

Das Bundeskabinett hatte am 3. August einem Referentenentwurf zum Bundesverkehrswegeplan zugestimmt, in dem die Finanzierung von wichtigen Verkehrs- und Infrastruktur-Projekten bis zum Jahr 2030 festgelegt worden war. Der Ausbau der Gäubahn war dabei nur dem potenziellen Bedarf zugewiesen worden, womit die Zweigleisigkeit mindestens für die nächsten 15 Jahre ein Traum bleiben dürfte.

Die AfD fordert deshalb laut Mitteilung die Verlegung in den vordringlichen Bedarf, damit die Bürger in Baden-Württemberg und die an der Gäubahn gelegenen Unternehmen baldmöglichst von schnelleren und häufigeren Zug-Verbindungen profitieren können. "Die CDU hatte über 50 Jahre Zeit, die Probleme, die für den Verkehr mit der Eingleisigkeit einhergehen, zu beheben", erklärt dazu AfD-Landtagsabgeordneter Emil Sänze, "aber erst infolge unserer parlamentarischen Initiative scheint sie hier Handlungsbedarf zu erkennen."

Durchgängig zwei Gleise