Rottweil Anekdoten versüßen Abend

Die Bodyguards, Leistungsturner des SV Villingendorf, und die TG Altstadt bewiesen in einer packenden Performance, dass auch sie eigentlich perfekte Kletterer sein könnten. In einer kurzweiligen Bilderschau zeigte Simon Keller, Leiter der Rottweiler Jugend, wo der Bergsteigernachwuchs 2016 seine Spuren hinterlassen hat. Von Ausfahrten ins Bouldergebiet Fontainebleau bei Paris bis zu Hochtourenausflügen auf die Gletscher rund um die Wiesbadener Hütte war vieles geboten.

Bevor die Tanzfläche frei gegeben wurde, zeichnete der Vorsitzende verdiente Mitglieder mit dem goldenen Ehrenzeichen aus. Gabi Häuptle wurde für mehr als 30 Jahre Leitung der Sektions-Geschäftsstelle ausgezeichnet, Martin Krause für das langjährige Ehrenamt als zuverlässiger und kompetenter Schatzmeister, Rony Dreher für dessen aktives Engagement in der Spaichinger Bergsteigergruppe sowie als verantwortlicher Hüttenwart für die Anhalter Hütte und Ingolf Lohmann sowie Dietmar Klink für deren verlässlichen Einsatz bei allen Aktivitäten der Schramberger Bergsteigergruppe sowie als Touren­führer.

Rottweil/Schramberg/Oberndorf. Zum dritten Mal in Folge feierte die DAV-Sektion Oberer Neckar ihren Saisonabschluss im Pflugsaal in Rottweil. Die Rottweiler Bergsteigergruppe mit Wolfram Müller an der Spitze, tatkräftig unterstützt durch die Jugend, hatte ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Müller begrüßte zahlreiche Bergfreunde aus allen fünf Gruppen, viele Ehrenmitglieder und die Vertreter des Gesamtvorstandes.

Der Vorsitzende Rudolf Mager verwies auf die Bedeutung des Vereinslebens, das trotz großer Aufgaben wie der Betrieb des Kletterzentrums K5 und der anstehenden Sanierung der Anhalter Hütte nicht zu kurz kommen dürfe.

Lorenz Schott und Valentin Mager aus der Rottweiler Kletterjugend übernahmen an dem Abend die Moderation lässig und routiniert. Dabei entlockten die beiden den Ehrenmitgliedern Ekkehard Kreiser, Wolfgang Reichstein und Rudi Awecker so manche Anekdote aus ihrer aktiven Zeit.

So soll in den 70er-Jahren die Teilnahme eines Vermessungsingenieurs die beste Versicherung für das erfolgreiche Durchqueren von weiten Gletscherflächen gewesen sein, und ein guter Alpinist konnte zur Not auch als Bergpfarrer einspringen. Spätestens als der ganze Saal bei einem mitreißenden Schere-Stein-Papier-Wettkampf auf den Beinen war und den klaren Sieger Thomas Neff, langjähriger Gruppenleiter aus Schramberg, gekürt hatte, war beste Stimmung für den Rest des Abends gesichert.

Die Bodyguards, Leistungsturner des SV Villingendorf, und die TG Altstadt bewiesen in einer packenden Performance, dass auch sie eigentlich perfekte Kletterer sein könnten.

In einer kurzweiligen Bilderschau zeigte Simon Keller, Leiter der Rottweiler Jugend, wo der Bergsteigernachwuchs 2016 seine Spuren hinterlassen hat. Von Ausfahrten ins Bouldergebiet Fontainebleau bei Paris bis zu Hochtourenausflügen auf die Gletscher rund um die Wiesbadener Hütte war vieles geboten.

Bevor die Tanzfläche frei gegeben wurde, zeichnete der Vorsitzende verdiente Mitglieder mit dem goldenen Ehrenzeichen aus. Gabi Häuptle wurde für mehr als 30 Jahre Leitung der Sektions-Geschäftsstelle ausgezeichnet, Martin Krause für das langjährige Ehrenamt als zuverlässiger und kompetenter Schatzmeister, Rony Dreher für dessen aktives Engagement in der Spaichinger Bergsteigergruppe sowie als verantwortlicher Hüttenwart für die Anhalter Hütte und Ingolf Lohmann sowie Dietmar Klink für deren verlässlichen Einsatz bei allen Aktivitäten der Schramberger Bergsteigergruppe sowie als Touren­führer.