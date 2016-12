Rottweil An der Römerschule sind viele zu schnell unterwegs

Freie-Wähler-Stadtrat Karl Häring hat im Gemeinderat schon mehrfach auf die seiner Ansicht nach unglückliche Platzierung der Tempo-30-Schilder hingewiesen. Vor allem Autofahrer, die aus der Albertistraße einbiegen, würden oft nicht registrieren, dass in der Römerstraße auch Tempo 30 gilt. Das Schild befindet sich nämlich vor der Einbiegung. Fachbereichsleiter Bernd Pfaff hatte auf Härings Einwand erklärt, dass in der Römerstraße verkehrsrechtlich alles seine Richtigkeit hat und er die Beschilderung für übersichtlich hält. Groß genug sind die Schilder mit Tempo 30 und "Achtung Schulbereich"-Hinweis allemal.

Eine aktuelle Diskussion im Internet allerdings zeigt, dass die 30er-Zone an der Römerschule durchaus für Gesprächsstoff sorgt. Auf der Seite "Achtung: Blitzer im Kreis Rottweil" wurde am Mittwoch vor einem dort stationierten Blitzer gewarnt. "Viele blicken nicht das dort 30 ist", schreibt Stefanie R. unter den Beitrag und regt an, dass die Stadt vielleicht an der Schule noch eine 30 auf die Straße malen sollte. "Heute erst wieder erlebt, als ein älterer Herr mit seinem Benz wirklich 30 gefahren ist, fährt ein jüngerer hinter ihm und hupt und mault", schildert sie die Situation dort. Sabrina K. berichtet: "So gings mir auch schon. Vor kurzem hat mich einer überholt und meinte er sei im Recht! Manche können keine Schilder lesen!"

Stadtrat Karl Häring bemängelt, dass das Schild für alle, die von Süden her kommen, viel zu weit vorne steht. Wenn es näher zur Schule hin gerückt würde, und zwar nach der Einmündung Albertistraße, dann sei das "eine klare Ansage" für die Autofahrer. Die weiße 30 auf der Straße direkt an der Einmündung sei kaum zu sehen.