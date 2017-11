Rottweil "An der Kapelle" kommt neu ins Rottweiler Register

Am Mittwochabend befasste sich der Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss mit der Suche nach einem passenden Straßennamen, nachdem dort einige Bauplätze verkauft worden sind – und deshalb der Abschnitt in der Verlängerung der Uhlandstraße zwischen Pulverstraße im Westen und der Einmündung der Schwarzwaldstraße im Osten endlich einen Straßennamen erhalten soll. Eine eindeutige Benennung sei laut Bürgermeister Christian Ruf schon geboten, um Irritationen bei Rettungseinsätzen zu vermeiden. Hohlweg, Eselweg, Zur Siedlung oder eben der Sechserbuckel standen zur Debatte, in die neben der Siedlergemeinschaft auch die direkten Anwohner einbezogen waren.

Einige Ausschussmitglieder sprachen sich zwar ebenfalls für den Sechserbuckel aus, wollten sich aber nicht über die Wünsche der Betroffenen hinwegsetzen. Bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung folgte das Gremium deshalb am Mittwochabend dem Vorschlag, die Straße "An der Kapelle" zu nennen – mit Bezug auf die Dreifaltigkeitskapelle an der Ecke zwischen Schwarzwaldstraße und Oberndorfer Straße. Stimmt kommende Woche der Gemeinderat zu, können sich 13 Anwohner ans Ändern ihrer Anschrift machen.