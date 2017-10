Rottweil An den Kreuzen flatterte die Wäsche

R ottweil. Spätestens im so genannten Totenmonat November wird man schon wegen der vielen Feiertage wie Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag und Totensonntag mit dem Tod konfrontiert. Und dennoch möchten ihn viele nicht so recht in ihren Alltag lassen. Der Tod ist noch immer ein Tabu.

Dabei war das nicht immer so. Früher gehörte der Tod vielmehr zum Leben. Er fand inmitten der Familien statt, man ging damit um. Jung und Alt. Groß und Klein. Viele Rituale und Bräuche gab es zu Sterben, Totenwache, Trauerjahr, Trauerkleidung oder Beerdigung. Diese Bräuche sind zumeist in Vergessenheit geraten, was Pfarrer und Bestatter sehr bedauern. Gerade das Abschiednehmen habe eine ganz besondere Bedeutung. Früher habe es zu Hause stattgefunden, im Kreise der Familie und der gesamten Dorfgemeinschaft, die dem Toten die letzte Ehre erwies. Heute sterben Menschen überwiegend in Einrichtungen oder Kliniken, Angehörige sind teilweise weit weg. Abschieds- und Trauerkultur haben sich stark verändert.

Beispielsweise waren Friedhöfe in früheren Jahrhunderten nicht wie heute von einer Atmosphäre der Pietät geprägt, wie der Historiker Winfried Hecht in einem Beitrag in den Rottweiler Heimatblättern schreibt, sondern sie standen bis über das Mittelalter hinaus im Zentrum. Allerlei war hier möglich, wie Hecht schreibt: Schaubuden, Jahrmärkte, Schwätzplätze, Viehweiden und Sägeplätze waren zu finden. Anstößig habe man dies nicht gefunden. Ja, sogar Wäsche wurde an den Grabkreuzen zum Trocknen aufgehängt, was allerdings alsbald wieder verboten wurde. Heute ist so etwas kaum vorstellbar.