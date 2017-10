Rottweil An den Gerüchten ist was dran

Rottweil. Besorgte Anwohner des Kameralamtsgartens haben sich in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend zu Wort gemeldet. Was hat es mit den Gerüchten auf sich, dass dort Parkplätze für das neue Hotel im Alten Spital entstehen sollen? Man befürchte "gravierende Veränderungen".

Die Verwaltung tat sich zunächst schwer, hier in öffentlicher Sitzung Antworten zu geben, schließlich handle es sich um ein privates Bauvorhaben. Wie Fachbereichsleiter Lothar Huber dann jedoch erklärte, bestünden tatsächlich Überlegungen, das Stellplatzproblem für das Hotel in einem Bereich des unweit gelegenen Kameralamtsgartens zu lösen – allerdings nur übergangsweise, für eine erste Phase. "Das wäre lediglich temporär", betonte Huber. Anschließend könnte dort im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms eine öffentliche Grünfläche entstehen. Die Fläche ist aktuell in Besitz des Landes. In der Kameralamtsgasse ist das Staatliche Seminar für Lehrerdidaktik untergebracht.

Man sei bezüglich der Stellplätze in einer "ganz frühen Phase der Überlegungen", erklärte Bürgermeister Christian Ruf. Es sei demnächst an der Zeit, das Thema auch öffentlich zu diskutieren. Bekanntlich plant ein Investor aus Bad Dürrheim, das Alte Spital in der unteren Hauptstraße zum Hotel umzubauen. Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen zu schaffen, hat sich im Laufe der Vorplanungen als eins von mehreren Problemen herausgestellt.