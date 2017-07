Rottweil AMG-Schüler starten ein soziales Projekt

Neben dem inklusiven Theater des MGH und Solifer, den offenen Hilfen der Bruderhaus-Diakonie mit insgesamt über 200 Gästen, unterstützten sie regelmäßig und sehr zuverlässig Heinis Comedy Treff im Kapuziner. "Wir danken den AMG-Schülerinnen und -Schülern sehr für ihren tollen und unverzichtbaren Einsatz", so King nach dem letzten Einsatz der Schüler an Nagel.

Auch am Narradag im Kapuziner scheuten die Schüler sich nicht vor einem Einsatz in den frühen Morgenstunden und dem tatkräftigem Anpacken in der Küche. Für die Schüler des AMG sei laut Bericht klar gewesen, dass ihr ehrgeiziges Großprojekt Abiball und diese gemeinsame Kooperation zum MGH nur funktionieren kann, wenn alle Schüler gemeinsam anpacken und sich einbringen, was in dieser Stufe über den gesamten Kooperationszeitraum hinaus herausragend klappte.

Jetzt war dann schließlich der Tag gekommen, an dem die Schüler ihren Abiball im Sonnensaal des Kapuziners ausgelassen und glücklich feierten. Ein rauschendes Fest, das sich die AMG-Schülerinnen und Schüler nach den Abschlussprüfungen und dem ehrgeizigen sozialen Engagement mit sehr guten Begegnungen wahrlich verdient haben, heißt es abschließend.