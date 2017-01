Rottweil AMG-Freunde setzen auf die bewährte Mannschaft

Bei den Wahlen wurden die bisher Amtierenden Angelika Rieber (Vorsitzende), Albrecht Foth (stellvertretender Vorsitzender), Karl-Heinz Bachmann ( Kassenwart ) und Friederike Mezger (Schriftführerin ) alle für drei Jahre wieder gewählt. Als Mitglieder des Beirats wurden Regine Erath-Schellhorn und Hildegard Strauß bestätigt sowie Sabine Spreng und Franziska Teufel neu gewählt. Sylvia Weisser kandidierte nicht mehr für den Beirat und ist mit Dank verabschiedet worden.

Für das laufende Jahr hat die Vorsitzende eine Fahrt im Frühjahr zu den Doschka-Gärten in Rottenburg in Aussicht gestellt. Außerdem werden auf Vorschlag von Augusta Hönle ein Besuch der Ägypten-Ausstellung in Karlsruhe und für den Herbst eine gemeinsame Fahrt nach Heiligenberg geplant. Dort werden Glasbilder von Veronika Heckmann-Hageloch zu sehen sein. Heckmann-Hageloch, selbst Vereinsmitglied, wird diesen Besuch vorbereiten und begleiten.

Mit den Worten des Dankes an Ulrich Fiedler gingen die Anwesenden zum gemütlichen Teil des Abends über. Erst sorgte der 1970 gedrehte Abiturfilm von Veronika Heckmann-Hageloch für fröhliche Aha-Effekte und zum Ausklang präsentierte Friederike Mezger anhand von farbenfrohen Fotos das aktuelle Bild der Schulgemeinschaft.