Rottweil Americana-Music in Rottweil

Rottweil. Eric Brace, Peter Cooper und Thomm Jutz machen am Montag, 21. November, ab 20.30 Uhr in Rottweil im "Schwarzen Lamm" Station. Americana-Music ist in den USA ein florierender Markt, der viele Stilrichtungen vereinigt: Singer-Songwriter, Bluegrass, Western Swing, Red Dirt, Tex-Mex und moderne Countrymusik. Das ist ein weites Feld, das auch Eric Brace und Peter Cooper seit 2008 gemeinsam beackern, und dies so erfolgreich, dass es ihnen bereits eine Grammy-Nominierung eingetragen hat. Ihre gemeinsamen CDs – mittlerweile vier an der Zahl – erreichen jeweils hohe Positionen in den Americana-Charts.