Rottweil Am Tag vor dem Überfall wirr und düster

Wenn Kammer und Staatsanwalt diesbezüglich das Geschehene und die Persönlichkeit des 24-Jährigen bewerten, dann fließen in die darzulegende Gesamtschau über dessen "psychologisches Raster" insbesondere auch die Aspekte Sexualverhalten/sexuelle Phantasien und der Hang zu einem ausgedehnten Drogenkonsum ein.

Eingehend schildert am Freitag ein Ermittler der Kriminaldirektion Rottweil seine Eindrücke vom damals 23-Jährigen, als er sieben Stunden nach der Tat der Polizei in die Hände lief, augenscheinlich sehr dankbar darüber, dass er endlich in Obhut genommen wird. Den Konsum von stark bewusstseinsverändernden Pilzen habe er für sein Handeln verantwortlich gemacht. Dabei das Gespräch zu sexuellen Phantasien und Vergewaltigungsabsichten strikt zu vermeiden versucht, sagt der Ermittler. Als der Kriminaler zu diesem Themenkomplex näheres ausführt, sind diese Darlegungen für die Öffentlichkeit wieder tabu. Wie schon an vorherigen Verhandlungstagen lässt Münzer wissen, dass der Schutz der Intimsphäre Betroffener in diesem Fall über das hohe Gut, öffentlich zu verhandeln, zu stellen sei.

Böser Mensch

Der damals federführend die Ermittlungen leitende Kommissar hat aber auch in anderer Hinsicht erstaunliches zu berichten. So habe der Täter einen Tag vor dem Überfall im Internet die Frage, "welche Orte bei Vergewaltigung meiden", gegoogelt. Auf einer Fahrt nach Offenburg – dort beschaffte er sich Ecstasy-Tabletten – muss er sich an einer Tankstelle Utensilien, die auch bei einem Überfall gut gebraucht werden können, gekauft haben. Zudem wird auf eine mit Nägeln bestückte Latte verwiesen, die sich der 23-Jährige zurechtgezimmert haben könnte. Zur Selbstkasteiung, oder eher mit Blick auf ein Opfer? Auch dazu wissen – weil nichtöffentlich verhandelt – direkte Prozessbeteiligte mehr.

Guter Mensch

Dieser sehr gestört anmutenden Seite in der Persönlichkeit des heute 24-Jährigen haben andere Zeugen im Verlauf des Prozesses das Bild eines jungen Menschen gegenübergestellt, der aufgeschlossen, hilfsbereit und sehr kompetent im Leben unterwegs sein kann. Am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Wenn dies von Bekannten, Verwandten und Arbeitskollegen so gesagt wird, schwingt aber auch immer ein wenig die Andeutung mit, dass da einer ist, der gerne in etwas höheren Sphären schweben würde. So treibt den in der Qualitätskontrolle einer renommierten Firma Beschäftigten trotz offenbar großen Ansehens in der Abteilung und Aufstiegsperspektiven der Wunsch um, Psychologie zu studieren. Den Umgang mit Drogen scheint er locker zu sehen. Er nimmt sie als Mittel zur Bewusstseinserweiterung. Da zeigt er sich dann auch unbeirrbar, wenn ihm die Eltern die Hölle heiß machen, als sie von seinem Cannabis-Anbau in einer von ihm in Beschlag genommenen Räumlichkeit des Elternhauses Wind bekommen.

Urteil am 30. November

Dazu, wie der junge Mann tickt, werden am nächsten Verhandlungstag, am Montag 13. November, der behandelnde Psychologe und ein psychiatrischer Sachverständiger zu Wort kommen. Bei deren Beurteilungen werden auch wesentliche Aussagen zu pädagogischen und erzieherischen Möglichkeiten erwartet, die in eine Urteilsfindung mit einfließen könnten. Für den 15. November ist das Plädoyer des Staatsanwalts vorgesehen. Wegen Terminnöten bei den Prozessbeteiligten sollen die weiteren Plädoyers am 27. November erfolgen. Das Urteil soll dann am 30. November ab 10 Uhr gesprochen werden.