Rottweil Am Tag des offenen Denkmals öffnen sich viele Türen

"Denkmale gemeinsam erhalten" lautet das Motto der bundesweiten Veranstaltung dieses Mal. Kein schlechtes Thema für Rottweil. Und tatsächlich: Nach und nach hätten sich immer neue interessante Orte für Veranstaltungen angeboten, berichtet Stadtarchivar Gerald Mager.

Das Stadtmuseum ist einer, der für den Historiker von Anfang an gesetzt war. Seit Jahren stehe es in der Diskussion, seit Jahren sei es renovierungsbedürftig: Ein schlechtes Raumklima und Feuchtigkeit sind nur zwei der Probleme dort. Nach Meinung von Mager sollte sich die Stadt dieser Probleme annehmen. Eine große, eine gemeinsame Aufgabe – und damit passt das Stadtmuseum bestens zum Motto. Gerald Mager bietet dort am Sonntag in einer Woche, 11 Uhr, eine Führung mit dem Titel "Sanierungsfall Stadtmuseum" an. Treffpunkt ist am Eingang.

Vier Touren durchs Münster