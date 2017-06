Rottweil Am Sonntag lockt die Kapellentour

Rottweil. Der AOK-Radtreff Rottweil lädt am Sonntag, 2. Juli, Radbegeisterte zur "Kapellentour zwischen Eschach und Neckar" ein. Start der 43 Kilometer langen Tour ist um 9.30 Uhr an der Stadthalle Rottweil. Von dort führt die Route zur neu renovierten Scherers-Kapelle (erbaut 1765) und dann nach Villingendorf zur kleinen Oswaldkapelle (1672) in der Orts­mitte.