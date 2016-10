Rottweil Alte Post: Feiern nur noch bis 3 Uhr

Vorwürfe, wonach die Security bei dem Vorfall Ende September ihren Job nicht ordentlich gemacht habe, weist Castrogiovanni zurück. Bei so vielen Gästen wie in der Apo – rund 150 passen hinein – könne man nicht immer gleich alle erkennen, die Ärger machen wollen. Und Schlägereien im Bereich der Waldtor- und Flöttlinstorstraße gebe es immer wieder, sagt der 43-Jährige. Man habe ohnehin schon rund 40 bis 50 Hausverbote ausgesprochen. Eines werde sich diesbezüglich aber ändern: "Früher haben wir jedem eine zweite Chance gegeben. Jetzt sind wir strikt: Wer Stress macht, fliegt raus." Zudem sei neues Security-Personal eingestellt worden. Am Wochenende passen zwei Sicherheitsleute drinnen, einer an der Tür auf, dass alles in ruhigen Bahnen verläuft.

Bei der Schlägerei Ende September waren zwei Gäste in der Kneipe in Streit geraten, das Ganze hatte sich nach draußen verlagert und immer größere Ausmaße angenommen. Die Polizei rückte schließlich mit sechs Streifenwagen an und berichtete von "tumultähnlichen Szenen" und einer "unübersichtlichen Lage". Rund 20 Personen seien an der Schlägerei beteiligt gewesen. Die Polizei setzte auch Pfefferspray ein.

Anwohner melden sich des Öfteren bei der Stadt

Für die Anwohner bedeutete dies wieder ein Nacht mit nur wenig Schlaf, für die Apo-Pächter und die Stadt bedeutete es Handlungsbedarf. "Die Pächter bemühen sich wirklich", sagt Renate Glatthaar, Ordnungsamtsleiterin der Stadt, nach dem Gespräch. Der Vorfall im September könne nicht direkt der Apo zugeordnet werden. Dennoch trügen natürlich die Größe und die Öffnungszeiten dazu bei, dass sich dort auch Leute einfinden, die Ärger machen.

Beim gemeinsamen Gespräch wurde deshalb beschlossen, dass die Alte Post freitags und samstags schon um 3 Uhr schließt. Dies sei auch mit Blick auf die Anwohner, die sich des Öfteren bei der Stadt wegen nächtlichen Lärms melden, nötig. Mittwochs und donnerstags ist nach wie vor um ein Uhr Schluss. Bei verstärkten Jugendschutzkontrollen in der Apo in den vergangenen Wochen habe es keinerlei Beanstandungen gegeben. Zudem begrüße man, dass in der Kneipe kostenlos Mineralwasser an erkennbar Betrunkene ausgeschenkt wird, sagt Renate Glatthaar. Nur werde man schauen, wie sich die Situation weiter entwickelt.

Angelo Castrogiovanni will es die nächste Zeit grundsätzlich ruhiger angehen lassen: "Bis zum Jahresende gibt es keine Konzerte und keine Events", versichert er. Mancher Nachtschwärmer wird das bedauern – die Anwohner wird’s freuen.