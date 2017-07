Rottweil Alte Bausubstanz und moderne Anforderungen

Bauherren geraten in Rottweils historischer Mitte also schnell ins Dilemma. Einerseits sollen die Gebäude den heutigen Standards entsprechen, andererseits dürfe aufgrund des Denkmalschutzes kaum etwas verändert werden. Dass sich die Wohnansprüche seit dem Mittelalter verändert haben, liegt auf der Hand, und dass man den Wohnraum zeitgemäß gestalten müsse, wenn man eine bewohnbare Innenstadt haben wolle, ebenso. "Die Wohnungen müssen einfach funktionieren, da sie sonst nicht zu vermarkten sind", machte Merz klar.

Das ehemalige Postgebäude ist stadtbildprägend, obgleich es aufgrund seiner Größe als Fremdkörper im Ensemble erscheint.

Die Innenstadt soll künftig wieder mehr zum Markt- und Handelsplatz werden, deswegen benötige man große Verkaufsflächen.

"Wir möchten für das Gebäude ein Satteldach und die Bautiefe zurücknehmen soweit es geht", verspricht Merz. Wie man die Fassade erhalte, sei noch nicht ganz klar. Man könne sie ab- und später wieder aufbauen, oder nachbauen. Weitere Pläne sollen den Gremien nach der Sommerpause vorgelegt werden. Merz wollte hier nicht vorgreifen.

Dass die Verbindung von Neu und Alt durchaus einen Reiz haben könne, führte Merz anhand einiger Beispiele an.

Jürgen Mehl vom Geschichts- und Altertumsverein, der zudem im Sanierungsbeirat sitzt, betonte, dass Rottweil mit seiner Mitte ein "Juwel" habe, das andere Städte nicht vorweisen könnten. Auch die Dachlandschaft sei malerisch, was David Rötlin und Norbert Stockhus mit ihren Gemälden ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt hätten. Die Dachlandschaft sei über Jahrhunderte hinweg immer gleichgeblieben. "Diese Dachlandschaft müsse so erhalten bleiben", meint er. Man müsse für Menschen, die in der Stadt wohnen möchten, entsprechende Wohnqualität schaffen. Barrierefreiheit sei hier auch ein großes Thema. Man werde wohl in den nächsten Jahren diesbezüglich noch viel zu diskutieren haben, um den Anforderungen und zugleich dem Denkmalschutz gerecht zu werden.

Zwei Wünsche hatten die Podiumsteilnehmer am Ende des Abends frei: Mehl wünscht eine Realisierung des Postgebäudes, die zur Innenstadt passt, sowie eine autoärmere Innenstadt. Den passenden Architekten für das Vorhaben hat Bernhard Merz auf seinem Wunschzettel, und Lothar Huber möchte, dass man immer beide Seiten sehe und nicht dem Bauherren nur Gewinnmaximierung vorwerfe. "Ich wünsche mir, dass wir gute Architekten finden, denen auch die Bausubstanz am Herzen liegt, und dass wir nicht gleich immer so aufgeregt diskutieren", sagte Henry Rauner abschließend.